Orte, denunciati tre pregiudicati: trovati con arnesi da scasso

di Ugo Baldi

Carabinieri a Viterbo e provincia in azione nell'arco notturno per prevenire i furti nelle abitazioni e nei negozi.



Ieri notte una pattuglia ha controllato numerose auto sospette, fino a che presso un’ area di servizio in una zona commerciale di Orte, denominata Fausto Moda hanno deciso di controllare un’ auto di grossa cilindrata, che era ferma in atteggiamento evidentemente sospetto, con tre uomini a bordo. I tre originari della zona sud di Roma, tutti di 50 anni, e tutti con precedenti.



Perquisita l'auto, a bordo veniva rinvenuto numeroso materiale per scassinare negozi. I tre sono quindi stati portati presso la caserma di Civita Castellana e denunciati per possesso ingiustificato di materiale da scasso, chiavi alterate o grimaldelli.



Sicuramente è stato evitato, con questa denuncia preventiva, qualche furto nella zona

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:48



