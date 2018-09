Orte e Civita Castellana, un arresto per furto e due denunce

di Ugo Baldi

Carabineri in azione: un arresto a Orte e due denuncie a Civita Castellana. Durante un servizio preventivo per il contrasto ai furti, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Orte, ha sorpreso una giovane donna nigeriana di 26 anni che aveva appena forzato una catena con un lucchetto che teneva legati una bicicletta ed un passeggino e tentava di nasconderli nel condominio dove si trovava in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno notato la scena e hanno quindi potuto bloccare immediatamente la donna per arrestarla restituendo la refurtiva ai proprietari.



Gli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia hanno poi denunciato, nel corso di un controllo notturno, un giovane di Castel Sant'Elia per guida in stato di ebrezza; è stato trovato con un tasso alcolemico bel oltre quello consetito dalla legge e gli è stata ritirata anche la patente.



Un giovane di Nepi, invece è stato individuato dai militari mentre tentava si spacciare hashish ed è stato anche lui denunciato.

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20



