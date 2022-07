Orte, chiusa per Covid la farmacia comunale: tutto il personale contagiato

Chiusa per Covid la farmacia comunale di Orte. Il sindaco Dino Primieri ha emesso l'ordinanza dopo che tutto il personale del presidio è risultato contagiato.

La serrata durerà fino al 7 agosto, data minima prevista dalla normativa attuale per effettuare il secondo tampone e, in caso di negativizzazione, uscire dall'isolamento. Ma non è detto che la guarigione avvenga per allora e che, quindi, la misura vada prorogata. Nel frattempo, il primo cittadino fa sapere che "il servizio di reperibilità sarà svolto fino a quella data dalla farmacia Barbagli di Orte Scalo".

Nelle ultime settimane, in linea con quanto sta avvenendo nel resto della provincia, anche a Orte si è registrata una recrudescenza dei casi di contagi. Gli ultimi dati disponibili, diffusi il 26 luglio dalla locale Protezione civile, parlavano di 343 persone positive.