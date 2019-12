Orte, cade il controsoffitto della primaria. Domani mensa chiusa e opposizione all'attacco

Ultimo aggiornamento: 08:41

Momenti di paura ieri pomeriggio a Orte dove una parte del controsoffitto della primaria si è staccato, cadendo al suolo. Stando alle notizie sinora trapelate, alcuni ragazzini si stavano allenando fino a pochi minuti prima del crollo. L'area è stata subito chiusa e ora si dovrà verificare perché l'incidente sia avvenuto. "Si comunica che a causa del distaccamento parziale dell’isolamento termico della palestra della scuola elementare Don Pacifico Arcangeli di Orte, tale spazio verrà chiuso in attesa di effettuare il ripristino dello stesso. Nella giornata di domani (oggi per chi legge, ndr) - facevano sapere ieri sera il sindaco Angelo Giuliani, l'assessore Ida Mariastella Fuselli e la dirigente Fiorella Crocoli - verrà garantito il servizio mensa normalmente perché si utilizzerà un altro spazio individuato e idoneo, mentre nella giornata di venerdì, visto che tutte le classi effettuano il tempo lungo, si opterà per il pasto portato da casa per tutti". La mensa, infatti, si trova in un'area attigua del plesso scolastico.Intanto, l'opposizione è già sul piede di guerra: "Depositeremo un'interrogazione urgente al sindaco, e per conoscenza al Prefetto, in ordine a quanto accaduto nella palestra della scuola elementare "Don Pacifico Arcangeli", dove nel pomeriggio è avvenuto il distacco della controsoffittatura posta recentemente in opera. Richiederemo puntuale relazione, e, soprattutto se, visti i fatti, sono state messe in atto tutte le misure a tutela dell'incolumità dei bambini, dei docenti e personale ausiliario", fanno sapere da Idee Chiare. Nel mirino della minoranza, la circostanza per cui i lavori di posizionamento dell'isolamento termico erano stati effettuati da poco.