Sabato 12 Febbraio 2022, 08:15

In casa un laboratorio per confezionare eroina e cocaina, arrestato un ragazzo del Gambia. I carabinieri della stazione di Orte, nei giorni scorsi, hanno perquisito la casa di un ragazzo straniero residente a Orte, dove hanno trovato, ben nascosti, 5 dosi tra cocaina ed eroina oltre ad un chilogrammo di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Indice dell’attività di spaccio sarebbe stata propria la sostanza da taglio, detenuta secondo l’accusa, proprio per preparare le dosi da smerciare ai clienti.

I carabinieri della stazione di Orte sono arrivati a lui inseguendo un sospetto che si è rivelato fondato. Prima di effettuare la perquisizione nella residenza del gambiano hanno infatti predisposto diversi controlli, in uno in particolare sarebbe emersa l’attività di spaccio che il ragazzo portava avanti da casa sua. Al termine della perquisizione, a cui ha partecipato anche l’indagato, il ragazzo è stato dichiarato in arresto e tradotto in regime detentivo nelle camere di sicurezza della compagnia di Civita Castellana.

L’accusa è di detenzione di sostanza stupefacente. Nelle prossime ore sarà sottoposto alla direttissima.