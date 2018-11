Orte, fallito il tentativo di furto: ammanettato un topo d'albergo

E' stato arrestato dai carabinieri di Orte un ladro che si era introdotto all'interno di un hotel-ristorante, portandosi via la cassa e dei generi alimentari.



Si tratta di un uomo di origini romene di 40 anni che, rompendo la porta posteriore dell'hotel nei pressi del casello autostradale di Orte, si era introdotto all’interno del locale. Qui aveva rubato i soldi in contanti e i più costosi generi alimentari. Al momento di uscire però è stato bloccato dal portiere notturno del locale, che è stato anche minacciato dal malvivente con un cacciavite.



Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Orte che riuscivano a bloccare il romeno e a recuperare la refurtiva. Al termine delle operazioni il ladro è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere