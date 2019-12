Orte, aggredisce i carabinieri: arrestato

I carabinieri della stazione di Orte, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato una macchina guidata da un nigeriano di 35 anni in stato visibilmente alterato dall'alcol. Invitato a scendere dalla macchina, l'uomo ha opposto resistenza e si è scagliato contro la macchina dei militari prendendola a calci, per evitare evidentemente di proseguire con il controllo sulle sue condizioni, e poi contro i carabinieri. E' stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA