Ordinavano la cocaina con le emoticons. Arrestato un albanese: riforniva i pusher del capoluogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercato della cocaina a Viterbo, i carabinieri hanno arrestato quello che ritengono uno dei principali fornitori dei vari pusher presenti sul territorio. Il quale riforniva gli spacciatori attraverso la messaggistica on line ricorrendo a emoticons convenzionali per le ordinazioni.L'arresto è stato eseguito nell'ambito dell'indagine “Movimento” dai carabinieri di Viterbo e coordinata dalla procura della Repubblica dello stesso capoluogo. In manette è finito un uomo di 32 anni, albanese per i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.Lo straniero sarebbe ritenuto responsabile di ripetute cessioni di cocaina, per quantitativi che si aggirerebbero intorno ai 50 grammi alla settimana. Le indagini avevano preso il via la scorsa estate, dopo l'arresto di altre persone legate allo spaccio della stessa sostanza. L'attività investigativa ha permesso di accertare come il 32enne albanese fosse il fornitore di cocaina degli spacciatori.Secondo l'accusa, per comunicare le richieste e il quantitativo di droga che volevano acquistare, utilizzavano le "emoticons", come quella raffigurante una manina per ordinare cinque grammi di cocaina. Al termine dell'indagine il cittadino albanese è stato trasferito nella casa circondariale di Viterbo in attesa di giudizio.