Ordigno contro la Macchina di Santa Rosa, scoperto l'autore: è sospettato di terrorismo

Arrestato dalla polizia il presunto autore del lancio di un ordigno incendiario contro la «Macchina di Santa Rosa» avvenuto il 3 settembre 2015 a Viterbo, durante la tradizionale processione: l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a un italiano di origini lettoni che si trova già in carcere sospettato di terrorismo.

L'uomo era da tempo oggetto di indagini da parte della Digos di Viterbo, coordinata dal Servizio per il Contrasto

dell'Estremismo e del Terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Indagini che avevano preso spunto da una segnalazione dell'Fbi statunitense relativa ad alcune espressioni di apprezzamento sui social media, postate dall'Italia nei confronti di Sayfullo Saipov, l'estremista islamico che il 31

ottobre 2017 a New York con un camion ha investito su una pista ciclabile 8 persone, provocandone la morte.

