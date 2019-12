Orari e autobus Cotral, la protesta in piazza degli studenti viterbesi sui tanti disservizi

Oltre un centinaio di studenti si sono radunati questa mattina in piazza Verdi, a Viterbo, per il corteo di protesta contro i disservizi riscontrati con i servizi di trasporto della Cotral. Orari delle corse non sincronizzati con quelli degli istiuti che frequentano, mezzi sporchi e molti spesso guasti con corse saltate.



Gli organizzatori, studenti delle scuole superiori del capoluogo, hanno poi guidato il corteo fino alla sede della Provincia, in via Saffi. Alla protesta non erano stati previsti simboli di partito o politici. Nel corso della manifestazione sono stati ricordate le lamentele degli studenti, sui loro disagi per le corse ritardatarie o annullate. Al termine del corteo è arrivata la notizia che presto sarà convoccata una riunione con i vertici della Cotral, per affrontare l'argomento e - possibilmente - trovare soluzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA