Operazione dei carabinieri a Montalto, un arresto e un chilo di droga sequestrato

Scacco matto ai pusher da parte dei carabinieri della Compagnia di Tuscania e della stazione di Montalto di Castro. I militari hanno sequestrato circa un chilo di droga e arrestato un 44enne del luogo.

L’operazione, effettuata nel periodo delle feste natalizie, ha visto il sequestro di 9 etti di marijuana già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, con altro stupefacente trovato in panetti all’interno di un’abitazione. È stata inoltre sequestrata una macchina per sottovuoto e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, destinate ad essere immesse sulle piazze di spaccio.

Nei primi giorni dell’anno i carabinieri hanno inoltre fermato un altro pusher del luogo, di 38 anni, trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e hashish. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di stupefacenti.