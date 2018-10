Operaio precipita da piattaforma, incidente sul lavoro nella centrale di Montalto

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade dalla piattaforma sui cui stava lavorando. Drammatico incidente nella centrale termoelettrica Enel "Alessandro Volta" di Montalto di Castro. E' accaduto nel pomeriggio, mentre un operaio di origini campane era impegnato in un intervento su un montacarichi. Fortunatamente, indossava il casco e l'attrezzatura necessaria a garantire la sicurezza in caso di sinistri e per questo se l'è cavata con una prognosi lieve rispetto alla caduta.Da una prima ricostruzione effettuata sembrerebbe che la piattaforma abbia urtato un tubo restandovi agganciata. In un estremo tentativo di sbloccarla e continuare a salire, l'operaio ha fatto oscillare paurosamente la pedana perdendo l'equilibrio e precipitando. Sul posto sono arrivati 118, gli ispettori della Asl e Carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti.I sanitari hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia dove è stato sottoposto agli esami diagnostici e medicato.