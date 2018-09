Operaio cade in una buca per lo scarico delle nocciole a Vignanello

Incidente sul lavoro in una ditta di conferimento e lavorazione nocciole a Centignano, frazione di Vignanello (Viterbo).



Un operaio è precipitato in una buca mentre stava lavorando a un macchinario. L’uomo, un quarantenne, è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre: la Saf di Viterbo e una partenza di Civita Castellana.



L’operaio, appena estratto dalla profonda buca è stato prima immobilizzato e poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Belcolle. Da una prima diagnosi l’uomo avrebbe una gamba rotta e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Eventuali altre conseguenze della caduta saranno valuti in ospedale.



Sul posto oltre al 118 e vigili del fuoco anche i carabinieri e personale della Asl, che sta valutando i sitemi di sicurezza sul posto di lavoro.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56



