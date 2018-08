Opera d'arte o goliardia? A Vetralla la fontana trasformata in un gigantesco portacenere

La goliardia è di casa a Vetralla. La notte scorsa un “artista anonimo” ha aggiunto alla Fontana di piazza della Rocca, che si trova al centro del paese, una sigaretta di cartone lunga tre metri: l’effetto creato è quello di un gigantesco portacenere in marmo. L’idea, alquanto geniale, è stata apprezzata: la fontana è stata trasformata in una opera d’arte contemporanea e ha destato la curiosità anche dei turisti.



L’iniziativa ha scatenato, oltre all’ironia sui social, anche discussioni tra la gente. La fontana da anni è al centro di polemiche, tanto da essere stata ribattezza “portacenere”. La sigaretta messa lì durate la notte ha di fatto ribadito il concetto e c’è chi ha sostenuto che l’artista è riuscito a sottolineare come tante opere pubbliche realizzate in passato, sono rimaste inutilizzate e mai funzionanti. «Diciamo che è uno scherzo», hanno commentato molti vetrallesi.

Mercoledì 29 Agosto 2018



