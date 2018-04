Open day per le lauree magistrali all'Università della Tuscia: 15 i corsi dell'offerta formativa

di Chiara Mezzetti

Porte aperte all’Università degli studi della Tuscia. Ieri l'altro, nell’auditorium di Santa Maria in Gradi, il rettore Alessandro Ruggieri ha inaugurato l’Open day per le lauree magistrali.



Una mattinata iniziata alle 9,30 e proseguita fino all’ora di pranzo, in cui gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con le possibilità dei vari percorsi formativi offerti da ciascun dipartimento. La panoramica è proseguita anche su laboratori, progetti di ricerca e internazionalizzazione, post lauream e sbocchi lavorativi possibili inerenti a ciascun ambito. Un momento di condivisione tra docenti e studenti, con l’intervento dei tutor di ogni corso e dei vari “studenti di successo” laureati in ateneo e poi inseriti nei settori lavorativi di loro competenza.



Un Open day, quello dedicato alle lauree magistrali, che segue una direzione appunto più specialistica, e cerca di indirizzare gli studenti verso i corsi più affini alla sfera lavorativa conforme alle loro capacità e ai loro interessi. L’ateneo conta attualmente circa 15 diversi corsi magistrali, numero che è lievitato negli ultimi anni e che si presta a crescere ancora, visto che nell’offerta formativa del 2018-19 saranno presenti anche nuove classi. Tra le novità, in cantiere anche la specialistica “Informazione Digitale”, classe LM-91, dipartimento Disucom. Il corso, volto a formare comunicatori, giornalisti e project manager, affiancherà l’ormai collaudato curriculum classico in Filologia moderna, classe LM-14.



Un’università, quella di Viterbo, che per varietà dell’offerta formativa (pre e post lauream), attenzione allo studente e riscontri occupazionali dei laureati, ha confermato nel 2017 la sua posizione in classifica tra i 20 migliori atenei statali d’Italia. L’augurio è che nel prossimo anno accademico, grazie all’implemento dell’offerta formativa attuata a partire dal 2017 ma non ancora completata, possa scalare le vette della classifica e magari aggiudicarsi un posto sul podio.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA