Oney Tapia sceglie Viterbo per preparare le Paralimpidi di Parigi

Parte da Viterbo il progetto olimpico di Oney Tapia, atleta italiano di origini cubane, specialista nelle prove di getto del peso e lancio del disco, che fa parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma.

L'atleta paralimpico 47enne che vive a Bergamo, è da anni inserito nella forte compagine militare romana e da numerosi anni svolge una ricca attività agonistica che gli ha consentito la conquista di numerose medaglie in ambito internazionale.

Oro nel disco nel 2016 agli europei di Grosseto, oro nel disco e nel peso agli europei di Berlino nel 2018, si è classificato 2° nel disco ai mondiali di Dubai e 3° nel peso e disco alle ultime Paralimpiadi di Tokyo. Tapia è giunto a Viterbo giovedì 18 gennaio accompagnato dal coordinatore e responsabile tecnico dell'area paralimpica delle FF.AA.

Omar Sacco e presso il campo scuola ha preso contatto con quelli che dovranno essere prossimamente le sue guide organizzative e tecniche in vista dei suoi prossimi impegni agonistici dei mondiali di maggio e delle Paralimpiadi di Parigi a giugno.

L'impianto di Viterbo sarà a partire da 19 gennaio il suo principale campo di allenamento, affidato alle cure del prof. Sergio Burratti, allenatore dell'Atletica Viterbo e dell'Atletica Alto Lazio di grande esperienza, che in passato ed anche nel presente ha seguito atleti di assoluto valore in ambito nazionale. Nello staff che seguirà il forte atleta sarà presente anche Antonino Morabito, tecnico dell'Atletica Viterbo e tecnico anche della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpico) che collaborerà in ambito logistico ed organizzativo.