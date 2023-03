Mercoledì 15 Marzo 2023, 05:35

Sradicano la cassaforte dal muro del Cup di Civita Castellana per rubare appena 500 euro. Continua senza sosta l’ondata di furti e rapine nel Viterbese. Dopo la rapina al piccolo ortofrutta nel quartiere Pilastro del capoluogo e quelli alle macchinette di snack alla sede della Asl di Vignanello è toccato a quella della cittadella della salute di Civita Castellana.

I ladri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero sfondato una finestra del complesso con un piede di porco e da lì sarebbero entrati e avrebbero prelevato l’intera cassaforte, pensando forse che all’interno ci fossero molti più soldi. L’incasso dell’intera giornata però era stato già portato in banca. I ladri per fuggire avrebbero anche rubato una Panda parcheggiata vicino alla Cittadella. All’interno del Cup non sarebbero presenti allarmi. A scoprire il furto sono stati ieri mattina gli impiegati della Asl quando hanno aperto.

A causa dei danneggiamenti gli uffici sono rimasti chiusi per l’intera giornata. «Appena sono stati aperti gli uffici – ha raccontato una persona presente all’apertura del Cup ieri mattina – abbiamo notato tutto messo sotto sopra. Un disastro: non c’era più nemmeno la finestra. Gli impiegati ci hanno fatto di nuovo uscire e sono arrivate le forze dell’ordine». I carabinieri arrivati ieri mattina in via Marini per i primi accertamenti hanno iniziato a indagare, ma nella zona non sarebbero presenti telecamere di sorveglianza. Il furto al Cup della Asl di Civita Castellana è lo solo l’ultimo di una serie, iniziata ormai da alcune settimane.

Sembrerebbe che bande di malviventi per sbarcare il lunario prendano di mira attività pubbliche o private. E che da Viterbo abbiamo allargato il campo d’azione. A Viterbo sono stati prima presi di mira alcuni ristoranti del centro storico, che hanno trovato vetrine fracassate e furto di piccole somme, poi è arrivata la rapina all’ortofrutta dove tre malviventi avrebbero puntato un coltello alla gola di una donna per riuscire a prendere l’incasso di una domenica di lavoro.

Su tutti gli episodi di microcriminalità, avvenuti nelle ultime settimane nel Viterbese, stanno indagando polizia e carabinieri. Lavori investigativa per risalire all’identità dei ladri e dei rapinatori. Denunciato invece il 28enne che sabato notte ha devastato tre vetrine in centro con un martello. Su di lui però le indagini non sono ancora terminate, gli agenti vogliono capire se altri episodi di criminalità avvenuti in città possono essere collegati all’indagato.