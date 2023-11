Onano, partono due colpi di fucile: grave consigliere comunale ferito al piede

Giovedì 9 Novembre 2023, 10:27







Incidente di caccia per il consigliere di Onano Fabrizio Maricchi. Secondo quanto si apprende, il politico locale si sarebbe ferito gravemente a un piede a causa di alcuni colpi partiti accidentalmente dal proprio fucile. Probabilmente all'arma non era stata messa la sicura. Immediati i soccorsi dei sanitari che lo hanno portato con l'ambulanza all'ospedale di Acquapendente dove i medici hanno riscontrato la gravità delle ferite e hanno deciso di far trasportare l'uomo in elicottero fino al Belcolle. Qui, dopo le prime cure, deve essere sottoposto a un'operazione chirurgica per la ricostruzione dell'arto. L'arma è stata messa sotto sequestro per le verifiche sulla dinamica.