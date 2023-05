Omicidio del professore di Tarquinia, Claudio Cesaris condannato a 25 anni

Omicidio delle Saline di Tarquinia, Claudio Cesaris condannato a 25 anni e 2 mesi di carcere poco fa dalla Corte d'Assise del tribunale di Roma.

L’ex tecnico di laboratorio di Pavia, che ha 70 anni, è stato dichiarato colpevole dalla Corte d’Assise di Roma dell’omicidio del professore dell’Unitus, Dario Angeletti. Il docente fu ucciso il 7 dicembre 2021, con due colpi di pistola, nel parcheggio delle Saline a due passi dal mare. Il pm Alessandro Gentili aveva chiesto 23 anni di carcere. Assente oggi alla lettura della sentenza, il 70enne è di nuovo ricoverato nel reparto di Medicina protetta a Belcolle per gravi problemi di salute.

Nell’ultima udienza l’imputato, prima di lasciare la parola ai suoi difensori, si era rivolto ai familiari di Angeletti. «Voglio chiedere perdono, perché ho dato tanto dolore.

Quella persona non era il Claudio che è adesso e non mi riconosco in quello che ho fatto. E’ una sofferenza immane, ho tolto la vita a una persona. La cosa mi angoscia, mi toglie il respiro, non c’è una giustificazione. Questo sarà il pensiero che mi accompagnerà per il resto della mia vita».

Cesaris era accusato dell’omicidio del docente Unitus, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Oltre che di stalking - reato per cui è stato invece assolto - nei confronti di una ricercatrice dello stesso ambito universitario della vittima. Si tratta della donna che poi si era trasferita all'università di Viterbo per lavorare nel dipartimento di Angeletti, ucciso poi da Cesaris.