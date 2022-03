Venerdì 18 Marzo 2022, 07:00

Omicidio stradale a Ronciglione, al via il processo al quarantenne che la notte del 12 ottobre 2019 guidava la Clio finita contro il motorino di Paco Fabrini. L’imputato, secondo l’accusa, è ritenuto responsabile di aver tamponato e ucciso la vittima mentre rincasava dal lavoro.

Ieri davanti al giudice Francesco Rigato la prima udienza con l’ammissione prove e la costituzione di parte civile. Sono sei le parti offese, tutti parenti della vittima, che chiedono un risarcimento. L’incidente mortale avvenne tra viale della Resistenza e viale San Francesco d’Assisi a Ronciglione. Per Paco Fabrini, che probabilmente stava tornando a casa dalla moglie e i due figli non ci fu niente da fare. Il 46enne morì poco dopo l’impatto.

Fabrini era un volto noto del piccolo schermo. Da bimbo aveva recitato con Tomas Milian nel film in cui interpretava all'ispettore Nico Giraldi. Fabrini interpretava il figlio. Tra loro si era istaurato un solido legame affettivo. Fabrini era originario di Roma, viveva a Ronciglione solo da pochi anni.

Per l’omicidio stradale la Procura indagò anche un trentenne di San Martino al Cimino con l’accusa di aver violato il Codice della strada per non essersi fermato a prestare soccorso a Fabrini, carambolato con il motorino contro la sua auto in seguito al tamponamento. Per lui la vicenda giudiziaria si già è chiusa con un patteggiamento in fase preliminare. Si torna in aula con i primi testimoni il 19 maggio.