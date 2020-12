Omicidio Meredith, Rudy Guede esce dal carcere: affidato ai servizi sociali «per il reinserimento»

Rudy Guede, unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, esce dal carcere. Accompagnato da Claudio Mariani, coordinatore del gruppo di lavoro del Centro studi criminologici di Viterbo, sarà definitivamente fuori dal carcere di Mammagialla di Viterbo - dove era in semilibertà dal 2018 - per recarsi presso una struttura d'accoglienza del Gruppo assistenti volontari animatori carcerari (Gavac).

Il percorso

Guede è stato protagonista di un percorso di reinserimento sociale «particolarmente avanzato». Lo sottolinea il tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento con il quale ha concesso all'ivoriano l'affidamento ai servizi sociali. I giudici hanno così accolto un'istanza del suo legale, l'avvocato Fabrizio Ballarini.

Guede era finora detenuto in semilibertà per scontare i 16 anni di reclusione inflitti con il rito abbreviato.

Ultimo aggiornamento: 16:50

