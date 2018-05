Omicidio a Viterbo, indagata la fidanzata di Pavani

Da persona informata sui fatti a indagata. Si complica la posizione della fidanzata di Stefano Pavani. La ventenne, che ha raccontato ai poliziotti che il 31enne aveva ucciso una persona, da ieri è indagata per omicidio volontario in concorso con Pavani.



Si tratta di Azzurra Cerretani, giovane di Viterbo.

Secondo gli inquirenti anche lei avrebbe partecipato al violento pestaggio che ha procurato la morte a Daniele Barchi.



Il 45enne, residente a Viterbo ma originario di un paesino della provincia di Salerno, è stato trovato morto martedì scorso nel suo monolocale di via Fontanella del Suffragio.

Ieri mattina la Procura di Viterbo ha affidato l'incarico per gli esami autopstici su Barchi al medico legale Mariarosaria Aromatario. L'esito della perizia non arriverà prima di fine luglio. Solo allora si saprà con certezza quando e con quanta ferocia è stato ucciso il 45enne.



