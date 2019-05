Omicidio Fedeli, il presunto assassino dal gip. L'avvocato: «Risponderà alle domande, non chiederemo la scarcerazione»

«Non chiederemo la scarcerazione del nostro assistito». L’avvocato di Micheal Aarin Pang, Remigio Sicilia, poco prima dell'interrogatorio per la convalida del fermo per l’omicidio di Norveo Fedeli, il negoziante 73enne del centro storico,annuncia che il suo assistito parlerà davanti al gip. E che non arriveranno richieste di misure meno afflittive.



Pang, 22enne nativo della Corea del Sud ma cittadino statunitense, è in carcere da sabato pomeriggio, dopo essere stato fermato dai carabinieri di Capodimonte, dove risiedeva da circa due mesi. E' guardato a vista degliagenti della polizia penitenziaria, nella cella di isolamento.