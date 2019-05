Omicidio Fedeli, in 2.500 al corteo. Il vescovo: «Rabbia e paura cattive consigliere»

Viterbo ha alzato la testa. Circa 2.500 persone hanno partecipato al corteo silenzioso, dopo l'omicidio del commerciante Norveo Fedeli. Una marea umana che è partita da piazza del Plebiscito per passare davanti al negozio della vittima, in via San Luca, e risalire verso Santa Rosa. E qui molta gente è stata costretta a restare fuori dalla chiesa, tanta è stata la partecipazione.

In testa il gonfalone della città, quindi il sindaco Giovanni Arena, fasce tricolori di tanti altri Comuni della Tuscia, e poi i parlamentari Mauro Rotelli e Francesco Battistoni, l'assessore regionale Alessandra Troncarelli e il consigliere Enrico Panunzi, il prefetto Giovanni Bruno, le forze dell'ordine, il vescovo Lino Fumagalli e una folta rappresentanza di Facchini, compreso il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini. Impressionante il silenzio lungo tutto il tragitto, toccante la sosta in via San Luca, dove Arena ha salutato la moglie e i due figli di Fedeli.

Una volta arrivati al santuario di Rosa, tutti hanno preso una fiaccola, l'hanno accesa e posta sul sagrato, a formare la scritta Viterbo. All'interno della chiesa, dopo una breve lettura del vangelo secondo Matteo, il vescovo si è soffermato su quanto accaduto. «Ho chiesto alle suore – ha detto - di mettere il cuore di Rosa al centro dell'altare». Ha ricorda la figura della santa bambina, che nonostante la fragilità si è spesa per la pacificazione. «Vorrei che ognuno testimoniasse, con questa partecipazione attenta e silenziosa, che la violenza, di qualsiasi genere, non appartiene al sentire profondo della nostra città. Impegnamoci tutti a essere costruttori di un mondo non violento».

Infine, quella che per Fumagalli è l'unica soluzione possibile per uscire dal tunnel della violenza. «Si può chiedere maggiore presenza delle forze dell'ordine come sistema educativo e preventivo – ha concluso - ma il problema lo risolviamo solo rispettando la dignità di ogni persona. C'è tanta rabbia, e c'è tanta paura: rabbia e paura sono sempre cattive consigliere. Vanno esorcizzate con la presenza attenta e solidale dell'intera comunità, impegnata nel rispetto di tutti. Chiediamo a Santa Rosa che ci aiuti in questo».

Ultimo aggiornamento: 7 Maggio, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA