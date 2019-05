Omicidio di via San Luca, si muove l'ambasciata americana: funzionari in carcare da Pang

Omicidio di via San Luca, si muove l'ambasciata americana. Ieri mattina i rappresentanti diplomatici statunitensi hanno fatto visita in carcere a Micheal Aaron Pang, il giovane 22enne sottoposto agli arresti per l'assassinio di Norveo Fedeli. All'incontro era presente anche l'avvocato Remigio Sicilia, che assiste il giovane insieme alla collega Lilia Ladi.

Esattamente una settimana fa Micheal Pang è stato fermato dai carabinieri a Capodimonte. Su di lui l'accusa, pesantissima, di omicidio e rapina aggravata. Pang, reo confesso, era in Italia da appena due mesi. Venerdì 3 maggio poco prima dell'orario di chiusura mattutino del negozio Fedeli Vogue il ragazzo è entrato probabilmente chiedendo alcuni capi di abbigliamento che aveva già tentato di comprare il giorno prima e il 30 aprile. Ma i suoi acquisti non sarebbero mai andati a buon fine. La carta di debito in possesso del giovane ogni volta rifiutava il pagamento.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, e confermata dal gip Savina Poli nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Pang dopo un violento litigio avrebbe ucciso a colpi si sgabello il commerciante viterbese di 73 anni. Poi lo avrebbe trascinato dietro il bancone e lasciato a morire in una pozza di sangue. A lanciare l'allarme i vicini del titolare, che avrebbero notato la saracinesca ancora alzata nonostante l'orario di chiusura.

Le indagini si sono subito concentrate sul ragazzo immortalato dalle telecamere di sorveglianza che entra poco prima delle 13 nel negozio vestito in un modo e esce poco dopo con altri abiti a una busta accartocciata su una scarpa. Pang viene fermato 20 ore dopo l'efferato omicidio e durante l'interrogatorio di garanzia confessa tutto. A stabilire come è morto Norveo Fedeli però sarà solamente l'autopsia.

La dottoressa Mariarosaria Aromatario, che ha eseguito l'esame autoptico, depositerà la relazione tra due mesi. «Quello che è certo - afferma il legale della famiglia Fedeli - è che è stato commesso un omicidio brutale che non ha giustificazioni. I parenti vogliono giustizia e non a caso hanno intenzione di presentare la costituzione di parte civile, quando sarà opportuno».



Ultimo aggiornamento: 12:11

