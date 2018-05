Stefano Pavani non risponde.

Stamattina in carcere durante la convalida del fermo il sospettato numero uno per l’omicidio di via Fontanella del Suffragio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il 31enne viterbese è dietro le sbarre da mercoledì scorso con l’accusa di omicidio volontario.

Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a uccidere Daniele Barchi, 42enne originario della provincia di Salerno, a calci e pugni nel suo monolocale. La morte del quarentenne sarebbe sopraggiunta nella notte tra domenica e lunedì in seguito a un violentissimo pestaggio, andato avanti per ore.

La convalida del fermo sarà eseguita nel pomeriggio in Procura. Nel frattempo Pavani resta a Mammagialla.

Sabato 26 Maggio 2018



