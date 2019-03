​Omicidio di Angelo Gianlorenzo a Tuscania, rinviato a giudizio il cognato 77enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio di Angelo Gianlorenzo, rinviato a giudizio il cognato 77enne. Aldo Sassara comparirà davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo il 3 giugno prossimo.Secondo l’accusa sarebbe stato lui a colpire a morte Angelo Gianlorenzo, 83enne di Tuscania trovato cadavere il 14 agosto del 2016. La mattina della vigilia di Ferragosto l’ottantenne alle 7 avrebbe preso, come al solito, il suo apetto per andare in campagna in zona San Savino. Qui avrebbe incontrato il cognato Aldo Sassara con il quale, secondo l’accusa, avrebbe avuto un’accesa discussione finita in un lago di sangue.L’autopsia eseguita sul corpo di Gianlorenzo ha spiegato che l’83enne sarebbe morto in seguito ai colpi ricevuti in testa e sull’addome. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Viterbo, fin dal primo momento si sono indirizzate verso il cognato. A casa dell’imputato i Ris non hanno trovato nessuna traccia ematica. E sul campo dove è stato trovato morto l’83enne mancherebbe l’arma del delitto. Per Sassara la procura di Viterbo aveva chiesto anche l’arresto. Ma il gip aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare “per mancanza di gravi indizi di colpevolezza”.Elementi che ieri mattina avrebbe sottolineato anche la difesa. L’avvocato Marco Valerio Mazzatosta. All’udienza erano presenti anche gli avvocati della moglie e dei figli della vittima Giovanni Bartoletti e Francesco Bergamini, che si sono costituiti parte civile.