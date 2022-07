Omicidio del piccolo Matias, il pm chiede l'ergastolo per il padre

Omicidio del piccolo Matias, la Procura di Viterbo chiede l'ergastolo per il padre assassino. In quasi due ore di requisitoria la pm Paola Conti ha ripercorso ogni dettaglio di quella tragica giornata. Il 16 novembre 2021 Matias viene trovato morto in casa a Cura di Vetralla. Accoltellato e soffocato dal padre Mirko Tomkow.

«L'imputato - ha spiegato la pm - che possiamo considerare reo confesso ha ammesso di aver compiuto questo atto atroce perché era ubriaco. Ma questa non è una scriminante ma un'aggravante». Un omicidio premeditato, nessun dubbio che Tomkow abbia avuto coscienza e volontà di commettere il reato.

La difesa ha concluso la sua arringa sostenendo che si tratterebbe di omicidio doloso, non colposo: il padre cioè non avrebbe avuto intenzione di uccidere Matias, ma solo di farlo stare zitto.