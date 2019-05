Omicidio del commerciante, il fermato è di nazionalità statuniitense

E' un ragazzo di 22 anni, M.A.P, le sue iniziali, nato in Corea del Sud ma di nazionalità statunitense il fermato per l'omicdio del commerciante di ieri a Viterbo.



Il ragazzo, riconsociuto dalle telecamere della sorvenglianza, non è sottoposto ad altri procedimenti penali e risulta e incensurato. Aveva domicilio in Capodimonte, dove è stato sentito alla presenza del difensore e dell'interprete in lingua inglese ,dalla PM Dottoressa Dolce,alla presenza del Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri e del Dirigente della Squadra mobile di Viterbo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Si è poi proceduto al fermo.

