Omicidio Barchi, la rabbia dei genitori: «Ecco come hanno ridotto il nostro Daniele»

«Ecco come le leggi italiane hanno ridotto Daniele, mettendo in circolazione elementi pericolosi, e quanti, pur sapendo si sono girati dall'altra parte».I genitori di Daniele Barchi, barbaramente ucciso a Viterbo nel maggio 2018 da Stefano Pavani, lanciano di un grido di dolore e diffondono un manifesto con le foto del figlio massacrato. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile e dalla Procura di Viterbo, il trentenne viterbese ha ucciso Daniele Barchi, 42enne residente nel capoluogo da alcuni anni, senza un motivo. Lo avrebbe colpito ripetutamente e per ore con violentissimi calci, pugni e schiaffi. Lo avrebbe ferito anche con un coltello. Fino a procurargli la morte.Il cadavere è stato scoperto martedì 13 maggio 2018 nel piccolo monolocale della centralissima via Fontanella del Suffragio. A scatenare la rabbia dei genitori la richiesta di non punibilità fatta dall'avvocato del viterbese, appena due giorni fa. Secondo il legale sarebbe affetto da una grave sindrome comportamentale. Pavani è stato riconosciuto semi infermo di mente e la Procura di Viterbo ha chiesto 14 anni di reclusione.«I genitori del povero Daniele Barchi - ha scritto l'avvocato della famiglia Barchi in una nota - esprimono tutto il loro dolore, mai sopito, e fortemente rinnovato avendo rivissuto durante ladiscussione tutte le fasi dell’azione delittuosa che ha condotto al massacrato il loro unico figlio ad opera del Pavani e della sua compagna. Sentire invocare clemenza per l’assassino con l’applicazione di tutte le attenuanti possibili a suo favore rispetto a quanto subito da Daniele è stata una ulteriore ferita mortale».Restano convinti i Barchi che Daniele sia stato massacrato non solo dal Pavani ma dal pregiudizio, dalla indifferenza e dalle tante omissioni di chi avrebbe dovuto tenere ristretto un soggetto come il Pavani già giudicato più volte pericoloso.«Vogliamo far conoscere a tutti come è stato ridotto Daniele. E’ l’espressione del nostro profondo rammarico».