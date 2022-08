Omicidio a Soriano nel Cimino, uomo ucciso in auto a pochi metri da casa

Un uomo di 58 anni è stato trovato questa mattina vicino a un distributore di benzina a Soriano nel Cimino, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Si tratta di Salvatore Bramucci, originario di Civitavecchia ma viveva da anni in paese ed operava nel settore del recupero crediti. Bramuci aveva patteggiato l'anno scorso una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per usura ed estorsione.

L'omicidio è avvenuto in località Madonna di Loreto, lungo la via che porta alla superstrada, a poche decine di metri dalla sua abitazione. Bramucci era in auto, l'assassino (che evidentemente conosceva i suoi spostamenti) gli ha sparato da fuori, il proiettile ha forato il parabrezza.

Sul posto ci sono i carabinieri, che hanno anche cominciato a controllare i filmati delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di trovare qualche elemento utile per risalire all'autore.