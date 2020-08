Ombrelloni lasciati sulla spiaggia libera, sequestri e denunce a Tarquinia lido

Ale prime luci dell’alba di questa mattina, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia e il personale della delegazione di spiaggia di Montalto di Castro hanno sequestrato numerose attrezzature balneari abusivamente lasciate sulla spiaggia libera di Tarquinia. Il sequestro riguarda 53 ombrelloni e 94 tra sdraio e lettini.



Nell’operazione sono state denunciati due esercenti degli stabilimenti balneari ai quali il Comune di Tarquinia aveva consentito, in convenzione, parte della spiaggia libera per posizionare le attrezzature balneari da fornire a noleggio. Con questo intervento sono stati restituiti alla collettività circa 1.200 metri quadri di spiaggia libera, occupata abusivamente, tenuto conto che il preposizionamento sull’arenile di ombrelloni, sdraio e lettini, ad inizio giornata e in assenza dei singoli fruitori a cui fornirli a noleggio, non è consentito. © RIPRODUZIONE RISERVATA