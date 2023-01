Omaggio a Ennio Morricone, standing ovation per il Coro Polifonico Muzio Clementi di Civita Castellana al Parco della musica

Primo giorno del 2023 dedicato a Ennio Moricone all’Auditorium Parco della Musica di Roma: sul palco anche il Coro Polifonico Muzio Clementi di Civita Castellana diretto da Paolo Matteucci.

I coristi civitonici hanno regalato al pubblico, accompagnati dall’Orchestra Xilon, alcuni tra i brani più celebri scritti dal compositore romano come Metti una sera a cena (1967), Sacco e Vanzetti (1971), C’era una volta il west (1968), Giù la testa (1971), C’era una volta in America (1984), Mission (1986), La leggenda del pianista sull’oceano (1998), Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965), Il buono il brutto e cattivo ( 1966).

Alla manifestazione hanno preso parte anche altri cori che fanno parte della Federcori che ha firmato l’appuntamento. L’evento fa parte di Capodarte 2023, l’iniziativa promossa da Roma Capitale. Il coro polifonico Muzio Clementi di Civita Castellana insieme all’accademia musicale è parte integrante della oltre trentennale storia di attività didattica strumentale dell’Accademia italiana di musica che ha sfornato decine di talenti. Dopo alcuni anni alla ricerca di una propria identità musicale, il coro ha individuato nel repertorio concertistico della musica sacra corale dei grandi autori la propria scelta. L’ensemble vocale è amatoriale, formato da non professionisti, ma l’impegno di ogni singolo ha permesso di raggiungere un buon livello nella lettura della musica e nell’idea unitaria del timbro vocale.