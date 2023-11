“Oltre il Lago – Identità e Memoria” la mostra fotografica di Michela Petrocchi sui pescatori del lago di Bolsena

“Oltre il Lago – Identità e Memoria”, sabato 18 alle 19 l’inaugurazione della mostra della fotografa gradolese Michela Petrocchi. Le tavole, circa 20, resteranno esposte all’Amaris Caffè di Piazza Dante dove il progetto sarà presentato.

Progetto ambizioso che nasce dalla volontà di raccontare la comunità dei pescatori del lago di Bolsena ed il loro mestiere, un'attività che ha lasciato tracce sin dalle epoche preistoriche e si è tramandata fino ad oggi, rappresentando un particolare aspetto della costante interazione tra uomo e territorio.

“Oltre il Lago – Identità e Memoria”, presentato come tesi di laurea presso L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, vuole inoltre sottolineare l’importanza della fotografia come memoria e tutela della società e delle sue trasformazioni, analizzando diverse tematiche che vedono come punto d’unione la fotografia ed il rapporto società/territorio.

“Ciò che ha dato vita a questa ricerca è stata la volontà di raccontare una parte di realtà del mio territorio.

La fotografia, come potente mezzo di comunicazione, gioca un ruolo fondamentale nell'evidenziare le problematiche e le preoccupazioni legate all’ambiente – dice Michela Petrocchi - Pertanto, affrontando insieme queste sfide, possiamo sperare che il lago di Bolsena rimanga un rifugio incontaminato evitale, e che il prezioso legame tra i pescatori e le acque che li circondano possa essere preservato in equilibrio armonioso”.

Un ringraziamento anche all’Amaris Caffè “che conferma ancora una volta di essere un bar innovativo e punto di riferimento per tutti gli artisti e creativi che vogliono far conoscere le proprie opere in un ambiente familiare e sensibile alla cultura”.