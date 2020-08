© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 3mila tamponi in 10 giorni. Numeri record quelli registrati al drive-in di Belcolle, letteralmente preso d'assalto dai vacanzieri di ritorno dai 4 Paesi della black list, ovvero Spagna, Grecia, Croazia e Malta, ma anche da quanti rientrano dalla Sardegna, dopo che la Regione Lazio ha dato loro la possibilità di sottoporsi allo screening visti i focolai scoppiati sull'isola. Solo nelle ultime 24 ore, sono 315 i test effettuati dai sanitari ai cittadini in coda all'interno delle proprie auto. Una mole di lavoro che poi si trasferisce nel laboratorio di Genetica molecolare, dove vengono analizzati anche una parte dei campioni prelevati dai colleghi nella postazione mobile del porto di Civitavecchia. Tanto che, da ormai due giorni, le provette vengono studiate 24 ore su 24, con un flusso continuo di dati.Il lavoro di intercettazione sta consentendo, almeno per ora, di contenere l'ulteriore diffusione del virus: non risultano ancora casi secondari, ovvero di persone contagiate da chi è rientrato dalle ferie portando con sè l'infezione. Inoltre, la presenza di un drive-in allo sbarco delle navi rappresenta un'ulteriore barriera contro il Covid-19. Dei 4 nuovi casi scoperti ieri a carico di cittadini della Tuscia, 2 sono stati intercettati proprio al porto di Civitavecchia e altrettanti al drive-in di Belcolle. I primi riguardano un cittadino di Vetralla e uno di Civita Castellana (entrambi, per l'appunto, rientrati da un viaggio in Sardegna); gli altri un viterbese tornato dalla Spagna e un vetrallese che ha trascorso le ferie sull'isola. Tutti e quattro stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.I dati aggiornati a ieri rivelano, pertanto, che dall'inizio della pandemia i contagiati certificati in provincia sono 506. Al momento, restano in 34 ancora positivi: 1 è ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Belcolle (non si tratta di un caso di importazione, bensì di un paziente sottoposto al test al suo ingresso in pronto soccorso per altre patologie) e 33 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. A loro, vanno aggiunti i 2 richiedenti asilo presenti all'nterno del centro di accoglienza ospitato nell'Hotel Carpe Diem di Orte.Ma ieri sono arrivate anche buone notizie: l'anziana di Viterbo che per un paio di settimane era stata ricoverata a Malattie infettive e la figlia sono risultate negativizzate. Sale, quindi, 447 il numero delle persone guarite e resta a 26 quello dei decessi legati al coronavirus. Buone notizie arrivano anche sul fronte del personale scolastico. Le adesioni al programma di screening promosso dalla Regione Lazio e avviato il 20 agosto sono state 2350 (a fronte di una platea di 5600 figure professionali). Sui 200 test sierologici sinora effettuati dalla Asl, nessuno è risultato positivo al Covid-19.