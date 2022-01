Domenica 2 Gennaio 2022, 06:00

L’anno nuovo inizia con 1553 tamponi eseguiti in 24 ore, nuovi 189 casi nella Tuscia e 86 guariti. Il risultato è che il totale dei contagi, che il 31 dicembre era calato grazie a un numero di negativizzazioni superiore, riprende a crescere: al momento nel Viterbese si trovano 2.978 positivi. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, ieri i casi si sono concentrati 31 a Viterbo, 24 a Civita Castellana, 12 a Fabrica di Roma, 9 a Gallese, 8 a Valentano, 7 a Montefiascone, Nepi e Vetralla, 6 a Bassano Romano, Corchiano, Orte e Vitorchiano. Nei restanti 26 comuni coinvolti, i numeri sono compresi tra 4 e un contagiato. Nei prossimi giorni, le autorità sanitarie temono che la curva continui a crescere, alimentata dai cenoni di Capodanno e dalle occasioni conviviali delle festività in corso.

Degli ultimi casi, 112 presentano un link epidemiologico con altri precedentemente accertati e già isolati, mentre 77 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, i positivi al Covid, residenti o domiciliati nella Tuscia, dall’inizio della pandemia salgono a 23195.

DI fronte al continuo aumento di casi non cresce però il numero dei posti letto occupati. La pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo, mentre le difficoltà del tracciamento rispetto ai contatti dei nuovi positivi si fa sempre più complicato. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 20 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 4 nella Terapia intensiva Covid di Belcolle, 2954 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 19737 il numero delle persone negativizzate, 480 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 241880 tamponi.