Olimpiadi linguistiche, il Midossi sezione di Nepi c'è

Campionato nazionale delle lingue a Urbino: in gara anche una studentessa del Liceo linguistico Ulderico Midossi di Nepi.

Si tratta di Guendalina Cola (nella foto) di Fabrica di Roma, studentessa all'ultimo anno dell'istituto nepesino. La prova è in programma lunedì mattina nella sede universitaria della cittadina marchigiana. Si tratta dell'unica competizione formativa riconosciuta dal ministero dell'Istruzione per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche nell'ambito linguistico - letterario. La studentessa sarà accompagnata nella città di Raffaello dai professori Enrico Ranucci e Stéphanie Kiszka che l'hanno seguita in questi anni nel percorso scolastico.

E' un'esperienza rivolta agli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dell'intero territorio nazionale. Al via si sono presentati in 40 mila studenti e Guendalina è l'unica studentessa viterbese arrivata in finale tra le tredici finaliste.

La prova che dovrà sostenere consiste nell'elaborazione di un testo scritto su un argomento dato. Tempo a disposizione: due ore. Nella stessa giornata sarà stilata la classifica finale.