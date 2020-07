Oggi divieto di circolazione in via Piave tra via Brenta e piazza Crispi fino alle ore 18

Oggi dalle ore 6 e fino alle 18 divieto di circolazione in via Piave. Il divieto è relativo nel tratto tra via Brenta e piazza Crispi. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del VII settore (n. 225 del 13/7/2020), si rende necessario per consentire, a un privato richiedente, la sosta di un automezzo per lavori edili. © RIPRODUZIONE RISERVATA