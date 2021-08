Martedì 31 Agosto 2021, 05:35

Ultimo giorno a caccia di affari. La squadra mercato del Monterosi, composta dal direttore generale Fabrizio Lucchesi, da quello sportivo Emiliano Donninelli e da una serie di intermediari e collaboratori, si è spostata in blocco a Milano dove stasera, ore 20, chiuderà ufficialmente il calcio mercato dei professionisti. Da domani potranno essere tesserati esclusivamente calciatori svincolati e non legati da contratti con altri club. Dopo gli arrivi pesanti dell’attaccante Rocco Costantino e del centrocampista Alessandro di Paolantonio, ufficializzati sabato scorso, ieri è arrivato in prestito il forte centrocampista del Padova, Davide Buglio. Ventitré anni, oltre 70 presenze in serie C con la maglia del Padova e 12 gol segnati, Buglio il centrocampista che la società biancorossa andava cercando, ed è una vecchia conoscenza di mister Alessandro Dal Canto, allenatore della Viterbese.

Buglio è lucchese di Pietrasanta, centrocampista di 178 centimetri. «Cresce calcisticamente a Viareggio nella Croce Verde - spiega la società Calcio Padova -, dove rimane dai 5 ai 13 anni, quando l’Inter lo preleva e lo manda in prestito al Pisa per due stagioni. A 14 anni si trasferisce a Milano, rimanendo all’Inter altri due anni, il primo nei giovanissimi nazionali dove vince lo scudetto con la squadra allenata da Benoit Cauet. Nel 2014 passa all’Empoli: dopo aver sfiorato uno scudetto con gli allievi nazionali allenati da mister Bigica, nel 2016/2017 lo allena nella Primavera Alessandro Dal Canto che lo trasforma da regista a mezzala e con il quale arriva fino in finale della 69° Viareggio Cup. Complice la sua grande stagione viene convocato nell’ultima gara di Serie A giocata contro il Sassuolo. Nella stagione 2018/2019, Buglio si trasferisce all’Arezzo, ritrovando mister Dal Canto in panchina».



Oltre al nuovo centrocampista, il Monterosi però ha intenzione di prendere anche una seconda punta o un esterno offensivo di livello: l’obiettivo numero uno sembra essere Vincenzo Sarno della Triestina a cui il Picerno ha proposto un biennale. Il Monterosi potrebbe offrire tre anni di contratto, con l’alternativa Eric Lanini del Parma sullo sfondo ma difficile da raggiungere vista la folta concorrenza di Reggiana, Pescara e Juve Stabia. Non si escludono comunque colpi a sorpresa con il Monterosi che ha trattato a lungo con l’attaccante Michele Vano che poi ha scelto di andare alla Pistoiese, con il club del presidente Luciano Capponi che ha virato su Costantino annunciato sabato scorso.