Banca, imprese e università insieme per favorire l'occupazione attraverso le ricerche sull'innovazione

Banca, imprese e università insieme per favorire l'occupazione attraverso l'innovazione. Il gruppo bancario Intesa San Paolo si è proposto come ponte tra le esigenze delle imprese e i progetti di ricerca delle università: nel Lazio in prima fila c'è l'Unitus. L'assenza di figure professionali adeguate alle nuove esigenze delle imprese è tra i motori del progetto, destinato a migliorare sinergie, dialogo e collaborazione tra tessuto imprenditoriale, formazione e ricerca.«L'iniziativa nasce con un duplice obiettivo spiega Pierluigi Monceri, direttore lazio di Intesa Sanpaolo -: generare un percorso virtuoso di incontro tra atenei e imprese partendo dall'analisi dei bisogni aziendali e dalla mappatura dei progetti universitari; dall'altro attivare un programma che valorizzi i giovani talenti delle Università per stimolarne l'auto-imprenditorialità, mettendo a disposizione delle imprese il loro contributo di idee innovative».Sono oltre cento le imprese-clienti che la direzione regionale di Intesa ha individuato, dalle quali è stato acquisito un feedback sui bisogni d'innovazione. Parallelamente, con incontri nelle cinque università coinvolte (Cagliari, Catania, Palermo, Sassari e appunto Viterbo) sono stati condivisi i principali filoni di ricerca e i più significativi progetti in corso. Ancora Monceri: «Il contesto competitivo nel quale operano le Pmi oggi rende evidenti i fattori chiave delle imprese vincenti, ovvero: un insieme di strategie evolute in termini di internazionalizzazione, innovazione, welfare e sostenibilità ambientale. Fattori che hanno creato occupazione, valorizzando le competenze e ottenendo risultati per crescita e solidità patrimoniale».Con l'attivazione di progetti innovativi concreti (presumibilmente supportati dalla banca) si creerà un ponte tra mondo della ricerca universitaria e fabbisogni d'innovazione delle imprese». «Il focus di questo accordo - ha sottolineato il rettore dell'Unitus, Alessandro Ruggieri - è rivolto all'innovazione e contribuirà a creare, sul territorio, una rete di rapporti con imprese, incubatori, centri di ricerca e università. L'Università della Tuscia già riconosce, in tutti i suoi corsi, l'importanza di un sinergico rapporto di scambio con le imprese del territorio e non, per la diffusione dei risultati della ricerca ed il trasferimento tecnologico. L'Ateneo inoltre, sostiene e incoraggia la gestione della proprietà intellettuale, favorendo le start-up e gli spin-off, coinvolgendo professori, ricercatori e studenti su idee che possano divenire nuova impresa o che possano potenziare imprese già esistenti».