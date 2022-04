Occhio alla truffa: a Montalto i carabinieri mettono in guardia gli anziani

Colpiscono anche di giorno, scelgono le vittime soprattutto quelle sole e anziane, poi fuggono con i soldi e passano al prossimo obiettivo. Sono quei malviventi, a volte truffatori seriali, che nella mggior parte dei casi riescono sempre a farla franca. L’unica arma efficace per combattere il reato di truffa è l’informazione.

L’Arma dei carabinieri ha infatti di nuovo organizzato degli incontri per sensibilizzare e comunicare la cittadinanza su come ci si deve difendere. Ieri pomeriggio l’incontro è avvenuto a Montalto di Castro, presso il centro anziani, dove il comandante di stazione Stefano Sorbelli ha spiegato le modalità di azione di questi criminali e come evitare di essere truffati. «Da uno studio condotto dalle forze dell’ordine - ha detto il comandante - sono quasi sempre tre i tipi di truffa che vengono perpetrate ai danni degli anziani.

Ovvero, quella che colpisce gli affetti familiari di finti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine che telefonano alla vittima spiegando che il figlio o il nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Non avendo la copertura assicurativa è possibile risolvere la pratica consegnando a un incaricato una somma di denaro».

L’ultima vittima a Montalto risale nel mese scorso: i truffatori erano riusciti a farsi consegnare da una persona anziana 3mila euro. «Montalto - ha continuato il comandante Sorbelli - è comunque un’isola felice, poiché di casi ne sono avvenuti pochi; ma bisogna tenere sempre alta la guardia».

C’è poi la truffa del finto tecnico del gas o dell’azienda elettrica che bussa alla porta di casa per un presunto sopralluogo. Di solito sono in due: uno distrae l’inquilino di casa, l’atro porta via gioielli e soldi. Per non parlare poi della corsa ai contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. In questo caso la vittima è possibile che si ritrovi una voltura di chissà quale azienda del mercato libero.

«Mai lasciare dati personali e consegnare o far vedere le bollette - ha specificato il comandante -. Con il codice Pod gli intermediari potranno attivare la voltura. Comunque tutti questi procacciatori sono obbligati prima a passare in caserma per comunicare il giorno e la fascia oraria in cui svolgono l’attività. Per qualsiasi dubbio chiamate il 112 o in stazione - ha concluso Sorbelli -. Possiamo così intervenire tempestivamente».