Mercoledì 8 Dicembre 2021, 09:57

Su le mascherine all'aperto da oggi anche a Civita Castellana. E per tutto il giorno. Il sindaco Luca Giampieri ha firmato ieri l'apposita ordinanza, che è entrata in vigore dalla mezzanotte scorsa e che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, per annullare i contagi Covid. L'ordinanza, a differenza di quella di Viterbo e altri comuni della Tuscia, che prevedono orari diversi di applicazione (in alcuni casi l'obbligo è per gruppi sopra le tre persone), è molto più restrittiva.Ha validità tutti i giorni, per ventiquattro ore, e concede deroghe solo a chi frequenta i parchi cittadini oppure svolge attività sportiva all'aperto. Sono state rispettate, in pratica, le indicazioni arrivate dal ministero dell'Interno e della Prefettura.

«Si, abbiamo fatto una scelta secondo noi giusta dice Giampieri - che vale dall'8 dicembre al 9 gennaio 2022. L'obbligo di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione alle vie respiratorie, nei centri abitati del territorio comunale, ha un'unica eccezione per chi frequenta i giardini e i parchi pubblici. Fermo restando l'obbligo del distanziamento interpersonale».

Restano esentati dall'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi come le mascherine; ma anche persone che devono comunicare con un disabile, in modo da non poter fare uso del dispositivo. Niente mascherina quando si svolge attività motoria e sportiva all'aperto, come per altre categorie esentate in base a disposizioni regionali o nazionali. I trasgressori rischiano multe che vanno da 400 a 3mila euro. «Per i controlli ha concluso Giampieri saranno attivati gli uomini della Polizia locale insieme a tutte le altre componenti della forze dell'ordine presenti sul territorio». Ugo Baldi