Venerdì 11 Novembre 2022, 07:15

Da un toscano all’altro. Monsignor Marco Salvi, nato a Sansepolcro (Arezzo), sarà il nuovo vescovo della diocesi di Civita Castellana. L’annuncio verrà dato oggi alle ore 12, in contemporanea con la sede Vaticana, presso la sala conferenze della Curia vescovile in piazza Matteotti.

Ad annunciarlo il predecessore, monsignor Romano Rossi (nato anch’egli nell’Aretino, a Montevarchi) che si è dimesso per raggiunti limiti di età ad agosto. Rossi ha convocato la comunità ecclesiale, il presbiterio diocesano, i diaconi, i seminaristi, i religiosi, gli operatori della Curia per annunciare il prossimo passaggio di consegne.

Marco Salvi (foto), nato il 4 aprile 1954, attualmente è vescovo ausiliare della diocesi di Perugia e Città della Pieve; dal 2019 è anche segretario della Conferenza episcopale umbra. Ora andrà a guidare 76 parrocchie distribuite si 42 comuni, tra la provincia di Viterbo e Roma. Monsignor Salvi ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 28 maggio 1983, nella cattedrale della sua città dopo aver compiuto il percorso vocazionale nel seminario di Arezzo, a partire dal 1978; per poi proseguire il Baccellierato in teologia presso il seminario-facoltà teologica di Firenze.

Qui aveva frequentato l’Università degli Studi, dove nel 1979 si era laureato in architettura dopo aver conseguito il diploma di geometra a Città di Castello. Dal 1983 al 1984 è stato collaboratore parrocchiale a Galbino, in Anghiari. Dal 1984 al 1999 parroco di Tavernelle e dal 1993 al 2005 presidente dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Nel 1999 è stato nominato dal vescovo Gualtiero Bassetti proposto di San Bartolomeo ad Anghiari, rettore del santuario diocesano della Madonna del Carmine. Viene descritto come persona sensibile al mondo giovanile e alle sue istanze, e che ha contribuito a realizzare diverse iniziative della Pastorale giovanile nelle sue parrocchie.