Civita Castellana, Re Carnevale è arrivato a piazza Matteotti

Re Carnevale 2024, che in questa edizione rappresenta " Batmao" personaggio storico della kermesse, ha fatto il suo ingresso in piazza Matteotti a Civita Castellana.

Si è alzato il sipario sulla manifestazione più coinvolgente e goliardica e imprevedibile che si svolge nella città delle ceramiche.

Gli appuntamenti per le sfilate del carnevale storico di Civita Castellana sono state fissate per il 4-11 e 13 febbraio con ingresso gratuito.

La " città che balla" come è stata ribattezzata nel libro che racconta la storia del carnevale civitonico si trasformerà in un sambodromo, dove oltre tremila persone in maschera balleranno e si divertaranno per tutto il giorno. Qualcosa di spettacolare e coinvolgente che non ha paragoni in Italia.