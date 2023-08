Civita Castellana, nozze d'oro per Renzo Mancini e Silvana Conti

Nozze d’oro per Renzo Mancini e Silvana Conti di Civita Castellana.

Hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio circondanti dai parenti e amici per ricordare l'importante traguardo raggiunto.

Si erano scambiati le loro promesse di reciproco amore, fedeltà e rispetto, nel 1973 nella chiesa di San Francesco in piazza Matteotti, davanti allora parroco Don Giacomo Pulcini.

In cinquanta anni di matrimonio hanno consolidato la loro unione sostenendosi e comprendendosi in ogni scelta, superando le sfide che la vita gli ha messo davanti, insieme ai molteplici impegni che hanno incontrato sulla loro strada in questi anni.

«Hanno sempre messo la famiglia al primo posto - hanno ricordati gli amici e i parenti - e il legame così duraturo è stato possibile grazie all’attenzione e alla capacità di “arricchire” reciprocamente la lora vita coniugale».

Dall’unione sono nati di figli Roberto e Daniele; la dinastia prosegue con i nipoti Agostino e Michele che sono stati i primi a festeggiare i nonni per i traguardo raggiunto.