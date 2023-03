Mondiale Supersport, l'Althea con Caricasulo vince Gara 2 a Mandalika in Indonesia

Week end da favola per il team Althea di Civita Castellana e il pilota Federico Caricasulo in Indonesia. In Gara 1 c'è stato il secondo posto, in Gara2 sono saliti sul gradino più alto del podio, dopo una costante pressione sugli avversari.

Un setup perfetto ed un pilota aggressivo ma lucido sono stati la ricetta vincente di una gara perfetta la cui vittoria acquista ancora più valore per il fatto che tutti i protagonisti sono stati in gioco fino alla fine. Si tratta di un risultato ritardato dalla sfortuna ma assolutamente meritato. Da questo momento è possibile guardare il campionato con occhi diversi.