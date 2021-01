La serietà e il lavoro pagano sempre. Il presidente della Flaminia calcio, Francesco Bravini, è stato designato a concorrere, dalle altre società di serie D dell'Italia centrale, alla carica di delegato assembleare per eleggere il nuovo presidente della Lega nazionale dilettanti. L'appuntamento è previsto per il prossimo 7 gennaio a Roma in occasione dell'assemblea del Dipartimento Interregionale.

«Ringrazio le società per la fiducia che mi hanno accordato - ha detto il numero uno del calcio rossoblù ora spero di essere eletto per portare un contributo all'interno del Dipartimento che ha sempre lavorato per far crescere il movimento».

Per la storia del dilettantismo nazionale è la prima volta che un rappresentante della calcio della Tuscia viene proposto per questo incarico. Bravini è nato a Civita Castellana nel 1971, ha conseguito la maturità classica e la laurea in Economia e commercio. Addetto alle vendite presso la Tre Stoviglierie dal 1998 al 1999 e poi direttore vendite e responsabile dei sistemi informativi dal 2000. Dal 2003 è direttore vendite estero e direttore marketing della Ceramica Flaminia spa, di cui è consigliere di amministrazione dal 1999. Presidente del team ciclistico professionistico Flaminia dal 2005 al 2013 e presidente in carica della As Calcio Flaminia dal 2017. Da giovane ha indossato la maglia del Civita Castellana calcio. In tre stagioni, ovvero da quando ha preso le redini della società rossoblù, ha ridisegnato e riorganizzato la stessa società portandola a diventare un modello da seguire.A livello locale ha allacciato rapporti con la Jfc Civita (società di prima categoria) con cui collabora per la crescita dei giovani del posto e tutto viene gestito attraverso un accordo con l'Atalanta. Tra i prossimi obbiettivi anche quello di celebrare il centenario del calcio civitonico che ricade quest'anno.

