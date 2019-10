Civita Castellana, muore mentre fa jogging il consigliere comunale Alberto Sacchi

Il consigliere comunale della Lega di Civita Castellana, Alberto Sacchi, 72 anni, è stato colto da un malore questa mattina, mentre percorreva come suo solito via Falerina facendo jogging. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un ambulanza del 118 con personale specializzato, ma non c'è stato nulla da fare. Sacchi era stato eletto già una volta in quota An come consigliere comunale. Da giovane ha praticato l'atletica leggera con buoni risultati: campione italiano dell'Aeronautica militare negli 800 metri, campione italiano di maratona negli anni '80 all'eta di 38 anni, era rimasto sempre legato al mondo dell'atletica. Lascia la moglie e due figli. Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA