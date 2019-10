Fabrica di Roma, si ribalta con l'auto sulla via Falerina

Incidente stradale sulla via Falerina nel comune di Fabrica di Roma questa mattina. Un'auto si è ribaltata in prossimità di una curva nel centro abitato di Faleri. Tanto spavento per il guidatore che se l'è cavata con qualche ammaccatura, tanti danni (divelta l'inferriata che divide il marciapidede dalla strada), ma per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabineri del nucleo operativo di Civita Castellana. Allertati anche i vigili del fuoco. Traffico prima bloccato e poi rallentato. © RIPRODUZIONE RISERVATA