Rubavano trattori nel Viterbese per rivenderli in Romania. Arrestato membro della banda di ladri.



La polizia ha scoperto a Montecompatri (Roma) una base del riciclaggio di mezzi agricoli tutti rubati. Ieri mattina gli agenti della polizia di stato di Frascati hanno arrestato un 33enne mentre usciva da un capannone. All’interno del magazzino erano nascosti 11 mezzi da lavorO tra camion cabinati, trattori e macchine. Tutti pronti per prendere il “volo” verso la Romania.



La segnalazione al commissariato di Frascati è arrivata dopo l’ennesimo furto nel Viterbese. Qualche giorno fa la banda aveva colpito ancora, senza accorgersi che uno dei mezzi asportati aveva il satellitare in funzione. E proprio grazie alla segnalazione del dispositivo che i mezzi sono stati ritrovati. I trattori recuperati, dopo le operazioni di rito, saranno riconsegnati ai legittimi proprietari.



Al 33enne, arrestato e trasportato in carcere a Velletri, sono stati sequestrati ingenti somme di denaro, trovate nella sua auto. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’individuazione degli altri componenti della banda dei trattori.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36



